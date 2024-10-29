В Заксобрании Севастополя новый депутат

Сегодня на заседании Заксобрания Севастополя названо имя последнего депутата недавно избранного парламента.

Вакантный мандат «Единой России» в Заксобрании Севастополя перешел кандидату в депутаты из списка партии под номером №17 Александру Брыжаку.

Парламентское кресло ранее освободилось в связи с избранием новым сенатором от Севастополя Ларисы Мельник.

Брыжак работает в АО «Крымтехнологии» и является руководителем Благотворительного фонда «Наш Дом Севастополь», который создавался экс-министром обороны Украины Павлом Лебедевым.

Напомним, на заседании заксобрания Севастополя 19 сентября вновь избранный депутат Лариса Мельник избрана сенатором по квоте местного парламента.

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Ольга Сурикова