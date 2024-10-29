Экс-директора департамента культуры Севастополя Ирину Романец объявили в розыск

Бывшая директор департамента культуры Севастополя Ирина Романец с лета находится в розыске по подозрению в превышении должностных полномочий.

В ориентировке говорится, что Романец разыскивают в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Дело возбудили 3 мая 2024 года.

В пресс-службе УВД Сочи СМИ подтвердили информацию о розыске, уточнив, что она находится в розыске с июля 2024 года по подозрению в превышении должностных полномочий.

Романец возглавляла департамент культуры Севастополя с марта 2021 года по октябрь 2022. Как отметил тогда, два года назад, губернатор Михаил Развожаев, Романец вынуждена покинуть Севастополь по личным обстоятельствам.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова