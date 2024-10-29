Пантера накинулась на 3-летнего мальчика в цирке в Иркутской области

В Ангарске цирковая пантера разодрала лицо трехлетнему мальчику, когда он подошел с ней сфотографироваться.

Как пишет Baza, 28 октября папа с сыном зашли в шатер, когда цирк еще не работал. Там они увидели пантеру и дрессировщика, попросили с ней сфотографироваться. В какой-то момент пантера вцепилась в ребенка – покусала голову и ноги. Мальчика госпитализировали, в местной больнице ему наложили несколько швов.

Мама пострадавшего мальчика рассказала, что директор цирка просил ее не обращаться в органы. Когда родители всё же обратились, сказал, что это это всё «проделки зоозащитников».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Прокуратура и СК по региону организовали проверки в том числе по факту услуг, не отвечающим степени безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крымском парке львов «Тайган» годовалый ребенок лишился пальца.

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Ольга Сурикова

Фото: Baza