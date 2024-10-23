В Заксобрание Севастополя внесен проект бюджета на 2025-2027 годы

Правительство Севастополя внесло в Законодательное Собрание города Севастополя проект закона «О бюджете города Севастополя на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

Как отметили в местном парламенте, в этом году проект бюджета внесли достаточно рано, поэтому у будет достаточно времени изучить представленные документы.

«Данный документ содержит в себе основные направления деятельности города, как доходов, так и расходов. Доходы бюджета сформированы, исходя из требований налогового законодательства, управления имуществом города. Что касается расходной части, то, в первую очередь, мы обеспечили все социальные выплаты жителям Севастополя, а также расходы на здравоохранение, образование. Теперь нам предстоит большая работа с Законодательным Собранием», — сказал Алексей Плотников.

Такой же проект направлен на рассмотрение в Контрольно-счетную палату города для того, чтобы проверить законность и обоснованность представленных материалов.

Как ранее сообщалось, общий объем дохода бюджета Севастополя на 2025 года запланирован в размере 65,8 млрд рублей. Объем собственных доходов, в том числе от налоговых поступлений 31,6 млрд рублей. Расходы бюджета 75,5 млрд рублей. Дефицит бюджета планируется на уровне 4,7 млрд рублей

Ольга Сурикова

Фото: Заксобрание Севастополя

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