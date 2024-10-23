Несмотря на недавнюю трагедию, жизнь в парке львов «Тайган» продолжается. Утром 22 октября на открытой территории саванны у львицы в парке львов «Тайган» впервые родилось потомство.

Об этом в соцсетях сообщил сегодня директор парка Олег Зубков.

«Жизнь продолжается… В Тайгане вчера в саванне родились львятки», — рассказал директор парка.

Он добавил, что малышей львица обогревает своим теплом и кормит молоком. Львятки уже хорошо кушают.

Напомним, недавно в Белогорском парке львов «Тайган» львы растерзали самую опытную сотрудницу.