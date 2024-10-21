Как будет выглядеть бюджет Севастополя на 2025 год

Сегодня на заседания правительства Севастополя были заслушаны основные показатели бюджета на следующий год, а также плановые 2026-2027 года. Проект бюджета будет внесен в Заксобрание уже на этой неделе.

Общий объем дохода на 2025 года запланирован в размере 65,8 млрд рублей

Объем собственных доходов, в том числе от налоговых поступлений 31,6 млрд рублей.

Расходы бюджета 75,5 млрд рублей

Дефицит бюджета планируется на уровне 4,7 млрд рублей

Источник покрытия дефицита —кредиты, либо поиск дополнительных источников, работа с госсобственностью. «Это те деньги, которые нам нужно найти в плановом периоде», —отметил губернатор Михаил Развожаев.

▪️На социально-культурный сектор будет выделено в 2025 году почти 48% городского бюджета —33,7 млрд рублей.

На жилищно-коммунальное хозяйство —более 41% средств —29,3 млрд рублей

▪️На социально-экономическое развитие – 1,1 млрд руб

Также продолжится выполнение Госпрограм.

▪️На образование – 12,9 млрд руб., из них: 214,1 млн руб – на строительство образовательных объектов и 1,1 млрд рублей —на обновление фондов.

▪️На здравоохранение – 8,3 млрд руб, в том числе 2,7 млрд рублей на строительство трех объектов здравоохранения Севастополя.

▪️На соцполитику — 10 млрд рублей. На соцподдержку семей с детьми – 2 млрд руб.

Резервный фонд — 400 млн рублей

Ольга Сурикова

Фото: sev.gov.ru