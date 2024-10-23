Четверо симферопольцев похитили подростка и требовали от него денег

Четверо жителей Симферополя предстанут перед судом по обвинению в похищении подростка и вымогательстве.

Как сообщает Следком, в феврале 2024 года четверо жителей Симферополя в наркотическом опьянения у ТЦ по ул. Гагарина приняли знакомого парня за наркодилера.

17-летний юноша ответил отказом, за что подельники решили проучить его. Они затолкали студента в машину, угрожая ему пистолетом, избивали его по голове.

Похитители возили юношу по городу, поставив его «на счетчик» и обязав выплатить им 50 тысяч рублей. Потерпевший сумел связаться со своим братом. Это спасло ему жизнь.

Собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемых к совершению преступлений. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что студентов из Севастополя будут судить за похищение знакомого и вымогательство денег.

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Ольга Сурикова