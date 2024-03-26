В ФСБ считают, что теракт в «Крокусе» готовили «исламисты» при содействии Украины

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что теракт в «Крокусе Сити Холле» готовили «исламисты», которым содействовали спецслужбы Украины.



По словам Бортникова, Украина «осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока». Директора ФСБ считает, что «нужно признать СБУ террористической организацией».

Теракт был нужен «западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию, создать панику в обществе в России», заявил он. Бортников назвал законной целью для российской армии начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.

Напомним, вечером 22 марта 4 гражданина Таджикистана устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле». В здании концертного холла также произошел взрыв, образовался пожар. Кровля здания частично обрушилась. По последним данным в теракте погибли 139 человек.