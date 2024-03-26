Полигон ТКО в Белогорске станет единственным на полуострове

Российский экологический оператор построит полигон для твердых коммунальных отходов в Белогорском районе Крыма за 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее концессионное соглашение было подписано 20 марта между правительство Республики и оператором. По словам руководителя РЭО Дениса Буцаева мощность полигона составит 600 тыс. тонн в год.

«Регион станет фактически единственным в стране, где останется один, полностью соответствующий требованиям законодательства РФ, объект размещения с отходами, все остальные объекты будут закрыты», — отметил Буцаев.

Первую очередь полигона планируется ввести в эксплуатацию в конце 2024 года. Всего в течение 15 лет в полигон планируют вложить 15 млрд рублей.

Напомним, власти Севастополя также сообщали о договоренностях с Российским экологическим оператором о строительстве в районе полигона в Первомайской балке под Севастополем мусороперерабатывающего завода в формате эко-парка.