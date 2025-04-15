В заказнике «Мыс Айя» под Севастополем были задержаны нелегальные рыбаки

В заказнике «Мыс Айя» незаконно вылавливали рыбу. В общей сложности на судне обнаружено 160 экземпляров представителей видов «окунь черноморский», «ставрида» и «мерланг», сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

«В ходе проверки в акватории заказника вблизи берега выявлено маломерное судно. На его борту пятеро мужчин осуществляли вылов рыбы, что противоречит режиму особо охраняемой природной территории и является незаконным», — говорится в сообщении прокуратуры.

Природоохранный прокурор направил материалы проверки в орган предварительного расследования. По факту незаконного вылова рыбы на особо охраняемой природной территории возбуждено уголовное дело. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры.

Читайте также: В заказнике «Мыс Айя» отдыхающие незаконно ловили рыбу

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео прокуратуры Севастополя