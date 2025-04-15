Экс-директора капстроительства Севастополя оправдали в Керчи

Керченский городской суд Республики Крым вынес оправдательный приговор по уголовному делу Иллариона Гапицонова.

Дело касалось бизнеса Иллариона Гапицонова в Керчи, а не госслужбы в Севастополе.

Напомним, на сайте городского суда Керчи сообщалось, что в суд дело в отношении Гапицонова поступило 20 февраля 2023 года, ему вменялось ст.159 ч.4 — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение

Керченский городской суд Республики Крым вынес оправдательный приговор по уголовному делу. В 2024-м его осудили условно за мошенничество, но Верховный суд Крыма отменил приговор. После пересмотра — нет состава преступления. «В деянии подсудимого отсутствует состав преступления», – говорится в карточке судебного дела.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова