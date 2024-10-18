В заказнике «Ласпи» исчезнет незаконный кемпинг, а его собственник возместит ущерб

Суд удовлетворил иск Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры об освобождении самовольно занятых земель государственного заказника «Ласпи».

Установлено, что на пяти земельных участках в границах особо охраняемой природной территории организована работа двух кемпингов. Для их деятельности размещена туристическая инфраструктура, в том числе помосты, мангальные зоны, настилы на свайных основаниях, каркасные сооружения.

Прокуратурой подчеркивается, что освоение земель осуществлялось самовольно в отсутствие правоустанавливающих документов в зоне заказника, не предназначенной для данных целей. При установке туристической инфраструктуры повреждены компоненты экологической системы, чем причинен ущерб в размере 70 тыс. рублей.

Предприниматель должен освободить земли заказника и возместить ущерб.

Напомним, ранее сообщалось о том, что собственника туристических глэмпингов принудили расторгнуть договор с городом.

Ольга Сурикова

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