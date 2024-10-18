Севастопольские выпускники, получившие 100 баллов на ЕГЭ, и их преподаватели получат денежные премии 

Сегодня на заседании правительства Севастополя принято постановления по поощрению выпускников школ, которые набрали 100 баллов, и их педагогов.

Как доложил директор департамента образования Максим Кривонос, в этом году выплата предусмотрена для 22 выпускников. И, соответственно, столько же педагогов получат премиальную выплату.

Для учеников размер выплаты составит 50 тысяч рублей за каждый предмет, по которому они получили 100 баллов на ЕГЭ;

Для преподавателей предусмотрена выплата 100 тысяч рублей за каждого ученика и за каждый предмет, по которому ученик получил 100 баллов на ЕГЭ. Если в подготовке к экзамену участвовали два и более педагога — поощрение будет выплачиваться им пропорционально.

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города