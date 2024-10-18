В Севастополе 25 октября начнется отопительный сезон

Сегодня, 18 октября, на заседании правительства Севастополя обсуждался вопрос о начале отопительного сезона 2024 и 2025 годов на территории города.

Старт отопления в многоквартирных домах Севастополя запланирован на 25 октября.

Напомним, что в соответствии с требованиями российского законодательства, отопительный сезон начинается, если в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха сохраняется ниже +8 градусов или при резком понижении температуры воздуха.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение с понедельника начать отапливать объекты социальной сферы. Он отметил, что в ближайшие дни ночью ожидается низкая температура по ночам, поэтому прогревать здания садов и школ нужно с выходных.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон в Севастополе начался 27 октября.

Ольга Сурикова

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