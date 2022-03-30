В Юхариной балке предотвратили выгрузку опасных отходов

Пойманы на «горячем»

После сообщений в соцсетях о том, что в Юхарину балку вывозится мусор сотрудниками Севприроднадзора с 29 марта организовано постоянное дежурство, чтобы исключить несанкционированный сброс отходов.

В пресс-службе ведомства сообщили, что результат от предпринятых мер не заставил себя долго ждать. В этот же день сотрудниками ГИБДД днем остановлено транспортное средство, которое перевозило отходы V класса опасности. Таким образом, удалось предотвратить выгрузку отходов.

На текущий момент ведутся работы по выяснению всех обстоятельств происходящего в Юхариной балке. 30 марта будут взяты пробы грунта на наличие загрязняющих веществ, а также определение морфологического состава и класса опасности отходов.

«Для установления места размещения отходов и владельцев земельных участков, запланировано проведение геодезических и топографических работ по установлению границ загрязнения территории», — сказано в сообщении ведомства.

Также напоминается, что в середине месяца Севприроднадзором в районе аэродрома ДОСААФ в Юхариной балке зафиксировано несанкционированное складирование отходов лома бетонных изделий и асфальтовых и асфальтобетонных покрытий. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование.

Напомним, в ходе последнего интервью губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, кто виноват в росте количества свалок строительного мусора.

Ольга Сурикова

Фото: Севприроднадзор

