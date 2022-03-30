Крымчанин оштрафован почти на 500 тыс. рублей за призывы к экстремизму

И терроризму

Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал жителя Крыма за публичные призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

В частности отмечается, что крымчанин обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

По данным суда, в период с августа 2019 года по июнь 2021 года мужчина размещал на администрируемых им страницах в соцсетях публикации и видеозаписи с призывами к осуществлению террористической деятельности, признания практики и идеологии терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, пропаганды идеологии насилия.

Также он разместил видеоролики, призывающие к совершению насильственных действий в отношении сотрудников ФСБ.

Ему по решению суда придется заплатить штраф в размере 450 тысяч рублей. Кроме того, ему запрещено заниматься администрированием сайтов в интернете на срок в два года.

Напомним, в Севастополе недавно был задержан праворадикал за призывы к экстремизму.

Ольга Сурикова