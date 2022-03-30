В Севастополе нарушением при закупке МРТ занялся Следком

Заведено уголовное дело

В Севастополе в рамках Программы модернизации здравоохранения на 2014 – 2015 годы приобретен магнитно-резонансный томограф. Прокуратура Севастополя теперь разбирается, почему его нельзя эксплуатировать без дорогостоящего ремонта.

По требованию надзорного ведомства расследование уголовного дела о нарушениях при закупке, поставке и хранении магнитно-резонансного томографа, повлекших его выход из строя, передано в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Севастополю.

Уголовное дело было возбуждено в январе 2022 за превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

«При закупке, поставке и хранении оборудования сотрудники Департамента здравоохранения города Севастополя и ГБУЗ «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова» превысили свои должностные полномочия, что повлекло невозможность эксплуатации томографа без дорогостоящего ремонта. Таким образом, государству фактически причинен ущерб в размере более 81,7 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас предпринимаются меры для активизации расследования дела.

Ольга Сурикова