В Юхариной балке не будет аэродрома гражданской авиации

Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил вице-губернатор Максим Жукалов.

Правда ДОСААФ, который сегодня использует аэродром, не будут выселять, пока у него действует договор аренды.

— Я правильно понимаю, что аэродром по санитарным нормам там не возможен, — обратился губернатор Михаил Развожаев к Жукалову.

— Да, конечно, это уже внутри городской застройки. К участку примыкают как ИЖС, так и садоводческие товарищества. Для каждого аэродрома соответственно Воздушному кодексу должна быть разработана приаэродромная территория. Там либо не будет функционировать аэродром, либо жилую застройку необходимо выносить. Но тут огромные массивы жилой застройки, их крайне сложно и проблематично выносить, — пояснил вице-губернатор.

— Тем не менее, эта зона, которая определена в генплане, сейчас в аренде у ДОСААФ. Никто ДОСААФ не тронет, пока договор аренды продолжается. При необходимости может ДОСААФ в другом месте появится, — резюмировал градоначальник.

Напомним, ранее стало известно, что было принято решение перенести проектируемый изолятор временного содержания с Фиолента на Северную сторону.