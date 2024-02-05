В пансионате «Лазурь» уже два года живут беженцы из ДНР

Сегодня на заседании правительства Севастополя было принято решение о выделении денег из резервного фонда на возмещение затрат, понесенных ООО «Лазурь» за размещение граждан, вынужденно покинувших свои дома.

Как передает корреспондент «Севкора», в ходе заседания выяснилось, что в настоящий момент в пансионате проживает 50 человек, 10 из них это жители Херсонской области, которые заканчивают оформление жилищных сертификатов, остальные беженцы из ДНР. Последние живут здесь с момента объявления эвакуации, с февраля 2022 года. Они, как было уточнено, пока не имеет возможности вернуться в свои дома.

Губернатор Михаил Развожаев попросил доложить ему отдельно, проводиться ли работа с этими людьми в плане поиска ими работы и съема жилья.

Читайте также: Рассказ беженцев из ДНР: как сложно им далась дорога и сборы

Ольга Сурикова

Фото: lazur_pans/vk.com