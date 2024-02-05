Михаил Развожаев «рубанул сплеча» и чуть не уволил директора художественного колледжа

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прямо на аппаратном совещании поручил уволить директора Севастопольского профессионального художественного колледжа.

Дело в том, что в колледже прохудилась крыша, из-за чего продолжительное время учащиеся мерзнут на парах. Обращения об этой ситуации легли на стол к главе города, поскольку учащиеся мерзнут, а их родители жалуются директору учебного заведения.

Директор колледжа рассерженным родителям рассказала, что «все пороги отбила», но отремонтировать крышу не удается. В ходе совещания Михаил Развожаев начал выяснять у своего заместителя Игоря Михеева и директора департамента образования Максима Кривоноса, почему крыша до сих пор не восстановлена. На что получил ответ, что крыша получила «незначительные деформации».

«Это что за бардак? Что значит сейчас уточним?Вместе с Кривоносом после аппаратного совещания берете и едете туда. Встречайтесь с родителями! Директор пусть пояснит, что у нее не так и какие пороги она оббила. Раздолбайство!», — возмутился градоначальник.

Также он попытался выяснить обращалась ли руководитель колледжа в департаменты с просьбой отремонтировать крышу. Судя по всему он получил негативный ответ так как прозвучала фраза «увольте тогда ее».

Корреспондент «Севкора» подтвердил, что Максим Кривонос сразу после доклада о подготовленных его ведомством постановлений был отправлен губернатором смотреть на прохудившуюся крышу колледжа.

Напомним, в здании художественного музея им. М.П. Крошицкого уже несколько месяцев не удавалось победить влагу.

Дмитрий Островский