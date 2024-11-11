В Юхариной балке капремонт линий электропередач будет длиться до конца года

Сейчас здесь работает 8 единиц техники, специалисты занимаются заменой опор: установили уже более 40, всего планируется свыше 240. На часть новых опор установили траверсы, на которые сейчас прокладывают СИП — самонесущий изолированный провод, рассказал в своем ТГ-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

При этом протяженность высоковольтной линии электропередачи превысит 11 километров, сейчас монтировали из них 3.

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«Участок непростой, и объём работ довольно большой — здесь находится около 40 кооперативов. Сети и оборудование износились, срок их эксплуатации на исходе. И, конечно, капитальный ремонт здесь просто необходим: замена воздушной линии увеличит ее пропускную способность — уменьшится падение напряжения в линии, а значит, энергоснабжение в Юхариной балке станет намного более стабильным», — пояснил глава города.

Также планируется установить так называемые реклоузеры — это устройства автоматического управления и защиты высоковольтных воздушных линий электропередачи. Для удаленного контроля работы линии.

Полностью ремонт линий в Юхариной балке планируем завершить до конца этого года.

Напомним, в Юхариной балке построили новую дорогу, по которой был пущен маршрут на 5-й км.

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Ольга Сурикова