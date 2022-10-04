В Ялте задержали мужчину за посредничество во взяточничестве и обнаружили у него арсенал огнестрельного оружия

В Ялте Следственным комитетом заведено уголовное на местного жителя за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. При обыске у него был обнаружен арсенал оружия.

По данным следствия, в прошлом году мужчина, который привлекался органами следствия к уголовной ответственности за коррупционные преступления, передал обвиняемому 30 тысяч долларов. Деньги предназначались в качестве взятки сотруднику правоохранительных органов за сохранение в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста и смягчении тяжести преступления.

В настоящее время взяткодатель осужден. Устанавливается личность взяткополучателя.

Также следователями проведены обыски по месту проживания обвиняемого, в ходе которого изъяты деньги, коллекция оружия на общую сумму свыше 1,5 млн рублей, а также дорогостоящий автомобиль. Также в загородном доме, оформленном на супругу обвиняемого, обнаружены и изъяты незаконно приобретенные и хранящиеся огнестрельное оружие и боевые боеприпасы к нему.

Мужчина заключен под стражу.

Напомним, ранее сотрудниками УФСБ России задержан начальник одного из отделений крымского главка МЧС.

Ольга Сурикова