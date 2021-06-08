В Ялте заблудился 4хлетний ребенок, которого потерял старший брат

Мама отлучилась на работу

В Ялте сотрудники полиции нашли и вернули в семью 4-хлетнего мальчика, который заблудился на улице, сообщает пресс-служба УМВД России по Ялте.

Сообщение о найденном ребенке поступило от одного из местных жителей. Мальчик постоянно плакал и ничего не мог рассказать о себе и своих родителях.

Сотрудники полиции смогли успокоить малыша и выяснить его возраст, имя и район проживания, после чего приступили к поискам родителей.

«Оперативное реагирование позволило в короткое время разыскать маму малолетнего ребенка, которая в это время безуспешно пыталась найти сына самостоятельно», – заявили в полиции.

Выяснилось, что женщине по служебной необходимости срочно пришлось уехать на работу, и она оставила четырехлетнего ребенка на улице гулять с одиннадцатилетним братом. Старший ребенок отвлекся и потерял из виду малолетнего брата, который отправился гулять по улицам города.

«К счастью, во время пребывания без присмотра противоправных действий в отношении малолетнего ребенка не совершалось», – подчеркнули стражи порядка.

В управлении МВД добавили, что специалистами подразделения по делам несовершеннолетних с мамой малыша проведена профилактическая беседа, а женщина поблагодарила полицейских за помощь и оказанную заботу.

Напомним, в Севастополе, 29 мая, из окна выпал ребенок в возрасте 1 год 7 месяцев. Ребенка удалось спасти.

Ольга Сурикова