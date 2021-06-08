В Севастополе 74 аварийных дома

В 2020 году в число аварийных включили еще 11 домов

Об увеличении количества аварийных домов в нашем городе сообщается в отчете перед заксобранием об итогах работы департамента городского хозяйства за 2020 год.

«В 2020 году в Комиссию по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в городе Севастополе поступило и рассмотрено 11 заявлений, из них 4 заявления о признании МКД аварийным, 7 — о признании жилых помещений непригодными для проживания», — говорится в официальном отчете горхоза.

Также в отчете сообщается, что в настоящее время на территории города Севастополя находится 74 аварийных многоквартирных дома, а снесено всего 6 аварийных дома.

Интересно, что в том же отчете указано, что для ограничения доступа в расселенные аварийные дома, в оперативное управление ГБУ «Госжилфонд» передано не 11, а 13 аварийных домов.

Напомним, что на сегодня в Севастополе насчитывается 3 607 домов, ранее директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов сообщал, что в 2021 году Фонд содействия капитальному ремонту планирует капитально отремонтировать 214 домов в том числе 4 объекта культурного наследия.

Дмитрий Островский

Фото: скриншот трансляции из официальной группы законодательного Собрания Севастополя