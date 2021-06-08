Повторная угроза убийством матери привела севастопольца в колонию

В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, 1980 года рождения, который угрожал убийством собственной матери.

По версии дознания, в декабре 2020 года мужчина в пьяном виде начал конфликтовать со своей матерью, после чего стал угрожал ей убийством, при этом в подтверждение серьезности намерений, он замахнулся в сторону пожилой женщины ножом.

«Учитывая агрессивное состояние злоумышленника, угрозу убийством потерпевшая восприняла реально», – отметили в пресс-службе прокуратуры города.

Приговором мирового судьи Нахимовского судебного района его признали виновным в совершении преступления.

Кроме того, суд принял во внимание, что мужчина совершил указанное преступление в период отбывания условного наказания за аналогичное преступление в отношении этой же потерпевшей, суд приговорил его к 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как недавно сообщалось, пьяный мужчина набросился на жену с кухонным ножом, когда она пыталась его успокоить.

Ольга Сурикова