В Ялте у фотографов на пляже изъяли обезьян, осла и лемура

Животных передали в зоопарк

В туристических местах Большой Ялты изъято более 20 диких животных, на которых зарабатывали фотографы, предлагая свои услуги отдыхающим. Уголовное дело возбуждено ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю за фотографирование при отсутствии безопасных условий для людей.

Следкомом установлено, что животных эксплуатировали с апреля 2021 по июнь 2022 года в Ялте на Набережной имени Ленина и на территории замка «Ласточкино Гнездо».

«В результате проверки полицейскими изъято порядка 22 животных: 9 обезьян, 6 шиншилл, 4 совы, попугай Ара, осел и лемур. Все животные были переданы в специализированную организацию, которая обеспечивает им профессиональный уход», — уточнили в пресс-службе крымского УМВД.

Читайте также: Суд окончательно запретил работу «Севастопольского зоопарка»

Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД Крыма