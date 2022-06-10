В районе балки Бермана горхоз должен ликвидировать свалку отходов площадью почти в километр

Свалка выявлена еще в прошлом году

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура добивается от департамента городского хозяйства ликвидации несанкционированной свалки строительных отходов общей площадью 985 м2 в районе балки Бермана.

Свалка в районе СТ «Корабел» была выявлена еще в 2021 году.

«По результатам проверки Севастопольский межрайонный природоохранный прокурор обратился в Ленинский районный суд города Севастополя о возложении обязанности на Департамент городского хозяйства города ликвидировать свалку», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, однако ответчик не согласился с данным решением суда и подал апелляционную жалобу.

В итоге 30 мая нынешнего года Севастопольский горсуд оставил без изменения решение суда первой инстанции.

Его исполнение находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Напомним, в балке Бермана уже неоднократно фиксировались новые сбросы строительных отходов, вплоть до того, что задерживали грузовики с мусором.

Ольга Сурикова