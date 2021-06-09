Суд окончательно запретил работу «Севастопольского зоопарка»

Пресс-служба прокуратуры Севастополя сообщает, что ведомством была проведена проверка и установлено, что вольеры с животными и птицами, в том числе дикими, в нарушение ст. 42 Земельного кодекса РФ располагаются на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства.

Кроме того, выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, природоохранного законодательства, законодательства в сфере ветеринарии при содержании животных и предоставлении соответствующих услуг.

Читайте по теме: Я не совсем могу назвать зоопарк бизнесом. Посетителей может не быть неделями, а животные питаются каждый день – собственник Севастопольского зоопарка

По результатам проверки Нахимовской прокуратурой предъявлено исковое заявление к индивидуальному предпринимателю о запрете осуществления деятельности «Севастопольского зоопарка» и оказания населению платных услуг, а также содержании и разведении диких и сельскохозяйственных животных на земельном участке, для этого не предназначенном.

Решение суда удовлетворено в полном объеме и судебный акт вступил в законную силу.

Напомним, частный зоопарк в Нахимовском районе Севастополе попал под прицел контролирующих органов еще в прошлом году.

Также прокуратура Севастополя добилась запрета работы дельфинария в Артбухте, однако его владельцы настаивают, что имеют все разрешительные документы и свою деятельность осуществляют законно.

Ольга Сурикова

Фото: Севастопольский зоопарк/ВКонтакте