В Севастополе таможня арестовала элитную яхту

Гражданин Российской Федерации ввез из Турции иностранную дорогостоящую яхту элитного класса. Но документы на нее предоставил подложные, чтобы не оплачивать немалые таможенные платежи.

«В результате оперативно-розыскной деятельности сотрудников таможни, подлог документов был раскрыт. Проведена таможенная проверка. Сумма таможенных платежей, подлежащих уплате, составила свыше 14 миллионов рублей», – говорится в сообщении пресс-службы Севастопольской таможни.

На хозяина морского ТС заведено уголовное дело, сама элитная яхта изъята.