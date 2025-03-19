В Ялте на пожаре погибла женщина

Происшествия
19-03-2025

В Ялте произошло возгорание одноэтажного частного дома с примыкающими пристройками на площади 250 кв.м.

При проливке конструкций на пожаре было обнаружено тело погибшей 60-летней женщины.

Трагедия произошла в ее день рождения. Женщина вела асоциальный образ жизни, употребляла алкоголь, курила.

Предварительные причины пожара: неосторожное обращение с огнем при курении, а также аварийный режим работы обогревателя.

Напомним, в Севастополе недавно на пожаре погиб мужчина.

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Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба МЧС Крыма

 

 