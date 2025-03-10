В Севастополе на пожаре погиб мужчина

Пожар произошел 9 марта. Возгорание случилось в квартире на третьем этаже дома по улице Павла Корчагина. Вызов поступил в 16:22, сообщает пресс-служба севастопольского главка МЧС.
К сожалению, вскрыв дверь жилища, огнеборцы МЧС России обнаружили внутри мужчину без признаков жизни. Медики констатировали его смерть.
Пожар был локализован на площади 4 квадратных метра. Из соседних задымленных квартир сотрудники МЧС эвакуировали 30 человек, в том числе 9 детей.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
От чрезвычайного ведомства задействовались 8 специалистов и 3 единицы техники.
Напомним, в ночь на 9 марта в СНТ «Ветеран» загорелся частный одноэтажный дом и хозпостройки. Погибла пожилая женщина.
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Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба ГУ МЧС Севастополя