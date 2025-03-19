В Севастополе пьяный дебошир разбил три машины

С кирпичом и гантелью пьяный дебошир крушил в Севастополе иномарки
Как сообщили в пресс-службе полиции Севастополя, 52-летний безработный, «приняв на грудь», начал бить припаркованные во дворе автомобили. С кирпичом в одной руке и металлической гантелью в другой он успел разбить три иномарки.
В полицию позвонил случайный прохожий. Владельцам машин причинено материального ущерба на сумму более 185 тысяч рублей.
В отношении «автомобильного вандала» возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений. За это он может получить до пяти лет лишения свободы.
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Ольга Сурикова
Фото: скрин видео УМВД России по Севастополю