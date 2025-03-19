Киев после принятого Путиным решения о временном прекращении ударов по энергоинфраструктуре атаковал объект на Кубани

ВСУ после решения Путина о временном прекращении ударов по энергообъектам Украины нанесли удар по НПЗ «Кавказская». Объект был атакован тремя БПЛА, сообщили в Минобороны.

Российские военные после переговоров Путина и Трампа получили приказ Верховного главнокомандующего о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, отметило ведомство.

В этот момент в воздухе находились семь российских дронов, нацеленных на украинские энергообъекты в Николаевской области, связанные с ВПК. Российской ПВО приказали обезвредить дроны, шесть из них сбили «Панцирем», один — истребителем ВКС.

Атаки Киева на энергетическую инфраструктуру России являются подготовленной провокацией для срыва мирных инициатив президента США, подчеркнуло Минобороны.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова