В Ялте мошенники пытались присвоить дом пенсионерки стоимостью 40 млн рублей

Успели оформить на себя

В Крыму будут судить жителя Краснодарского края за мошенничество с недвижимостью на ЮБК, принадлежащее женщине, которая сейчас находится в соседнем государстве.

Мужчина вместе с группой подельников узнал, что собственница объектов недвижимости, расположенных на территории Ялты общей стоимостью более 40 млн.рублей, проживает на территории другого государства, решили придумать мошенническую схему и завладеть ее имуществом.

«С помощью фиктивной нотариальной доверенности от имени собственницы, согласно которой обвиняемый уполномочен распоряжаться ее объектами недвижимости, в том числе, продавать по своей цене и на своих условиях, были изготовлены фиктивные договоры купли-продажи», — сообщает пресс-служба ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

После этого с помощью этих поддельных документов зарегистрировали дом и земельный участок на знакомых обвиняемого. Они причинили женщине ущерб на сумму более 32 млн рублей.

В ходе следствия мужчина признал вину в полном объеме в инкриминируемом ему преступлении.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении его знакомых выделено в отдельное производство, в настоящее время расследуется.

Напомним, в Севастополе женщина пошла на брачную аферу и регистрацию брака с мертвым ради квартиры.

Ольга Сурикова