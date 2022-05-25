На Матросском бульваре оживят историю подвига брига «Меркурий»

26 и 27 мая севастопольцы и гости города смогут увидеть иммерсивный спектракль, посвященный подвигу брига «Меркурий».

Организатором спектакля выступит команда Севастопольского театра юного зрителя, а его участниками смогут стать сами юные севастопольцы.

Показы пройдут 26 мая, в 11:00, 14:00 и 17:00, 27 мая, в 11:00 и 14:00. Количество мест ограничено.

По словам организаторов, длительность спектакля составит 45 минут — не меньше интересной прогулки по Матросскому бульвару и не больше школьного урока истории. Сценой станет весь бульвар, в свой второй «день рождения. Художественным оформлением станет только пейзаж Матросского бульвара и несколько элементов реквизита», — пояснили в театре.

«Мы не стремимся реконструировать события, мы рассказываем историю места, на котором был воздвигнут первый памятник в городе. Именно поэтому наш спектакль можно отнести к направлению сайт-специфик, т.е. выходящего за пределы традиционного театрального здания», — рассказал режиссер-постановщик Аркадий Черкашин.

Постановка спектакля осуществляется в рамках федерального проекта «Театр в усадьбах».

«Наш театр второй раз принимает участие в большом федеральном проекте «Театр в усадьбах», — пояснил Андрей Маймусов, директор СевТЮЗа. – Первое участие в проекте состоялось в октябре 2021 года на Малаховом кургане показом спектакля «Выстрел» из цикла Пушкина «Повести Белкина». Вторым спектаклем мы хотим дать возможность всем желающим прикоснуться к биографии Александра Казарского».

Напомним, 26 мая 1829 года бриг «Меркурий» под командованием капитана Александра Казарского вышел победителем в долгом бою с двумя турецкими линейными кораблями, имевшими десятикратное преимущество в артиллерии, потеряв всего четырёх человек убитыми и войдя в историю.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба Севастопольского театра юного зрителя