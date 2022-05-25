В Севастополе расширят ремесленную ярмарку

Будут и места для инвалидов

В Севастополе с 28 мая стартует ремесленная ярмарка. Она проводится ежегодно для содействия производителям в реализации сувенирной продукции и товаров народно-художественных промыслов и ремесел, сообщили в пресс-службе правительства города.

Ярмарка будет работать с 28 мая по 30 октября по выходным дням с 9:00 до 19:00 в пределах смотровой площадки между зданиями Дворца детского и юношеского творчества и Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского.

Исключение составят 11-12 июня в связи с проведением мероприятий ко Дню города и 30-31 июля в связи с празднованием Дня Военно-Морского Флота.

В этом году будет предоставлено мест больше, чем в прошлом году — 29 площадок. Стоимость места — 500 рублей в день.

Для участия в ярмарке необходимо обратиться к организатору по адресу ул. Партизанская, 4а.

Напомним, ранее сообщалось, что в Севастополе не будет военно-морского парада при праздновании Дня Военно-морского флота 31 июля

Ольга Сурикова