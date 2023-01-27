В Ялте чиновник попался на взятке за махинации при строительстве спортшколы

Следователями Ялты расследуются уголовные дела в отношении группы лиц, обвиняемых в махинациях с госконтрактом на строительство спортивной школы в Гаспре.

Директор одного из ялтинских бюджетных учреждений задержан за получение крупной взятки от предпринимателя. Об этом сообщила сегодня пресс-служба ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

«Директор одного из бюджетных учреждений курортного города за вознаграждение, заключил с индивидуальным предпринимателем контракт на осуществление ремонта помещений спортивной школы. Для этих целей из бюджета было выделено свыше 3,5 миллионов рублей. В качестве взятки предприниматель передал чиновнику 350 тысяч рублей через посредника», — говорится в сообщении ведомства.

Позже директор подписал акты выполненных работ с ложными сведениями. По итогам исполнения контракта подрядчик выполнил ремонтные работы на объекте не в полном объеме, в результате чего городу причинен ущерб на сумму свыше 1,8 миллионов рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны директор муниципального бюджетного учреждения, подрядчик и его представитель. По месту жительства фигурантов проведен обыск, в ходе которого изъяты мобильные телефоны, ноутбуки и рабочая документация, представляющая интерес для следствия.

Накануне все указанные лица были задержаны сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД России при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.

В рамках следствия проведены обыски по местам жительства и работы фигурантов уголовных дел. От подрядчика и посредника получены явки с повинной в совершенном преступлении.

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Ольга Сурикова