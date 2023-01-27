Севастополец избил насмерть друга

Гагаринский районный суд Севастополя признал 46-летнего местного жителя виновным в нанесении смертельных побоев своему знакомому. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

«Установлено, что мужчина в июле 2022 года, в вечернее время, находясь в гостях у своего 48-летнего друга в квартире по ул. Казачья Бухта, распивал с ним спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта гость нанес хозяину несколько ударов кулаком в область шеи и грудной клетки», — сказано в сообщении ведомства.

От полученных травм наступила смерть потерпевшего

Мужчина признан виновным в совершении особо тяжкого преступления. С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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Ольга Сурикова