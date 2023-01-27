Как Зеленский смог попасть на севастопольский канал

Вряд ли без помощи сотрудника телерадиокомпании удалось бы произвести «несанкционированную замену эфирного сигнала», во время которой на ряде каналов Севастополя, Крыма, Краснодарской и Белгородской области на пару минут началась трансляция выступления украинского президента Владимира Зеленского.

«В 99% случаев в этом виноват человек, который работает внутри компании и имеет доступ к оборудованию, дающему сигналы, которые далее удаленно или напрямую подменяются», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Lab.Ag, разработчик сайта «Госуслуги» Артем Геллер, комментируя кратковременный взлом телевещания в Севастополе.

Геллер пояснил, что раньше телевидение было аналоговым, для взлома необходимо было подключаться исключительно напрямую. Цифровое же телевидение подвержено хакерским атакам в большей степени.

Чтобы обеспечить должную безопасность на телевидении, необходимо соблюдать ряд банальных мер… В случае, если у одного конкретного сотрудника есть расширенный доступ к эфиру, то такой человек должен пройти ряд проверок и доказать свою лояльность телеканалу, подчеркивает он. Кроме того, имеющий «расширенный доступ» обязан также соблюдать все меры безопасности, в том числе регулярно менять пароли на всех своих рабочих аккаунтах, чтобы максимально обезопасить себя от взломов.

Ольга Сурикова