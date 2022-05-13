В воскресенье в Севастополе пройдет финал Регбийной школьной лиги

В воскресенье, 15 мая, на стадионе им. 200-летия Севастополя пройдут финальные игры сезона 2020/21 года Регбийной школьной лиги.

Как сообщили в Севастопольской городской федерации регби, по результатам IV тура школьной лиги в соревнованиях за звание лучших юных регбистов Севастополя примут участие 19 команд, еще 6 команд будут соревноваться в фестивальной части.

«Для нас это кульминация работы за год. Ребята покажут максимум того, что они приобрели в ходе этого сезона. Определятся лучшие команды, из состава которых мы сформируем сборную, которая будет представлять наш город на всероссийских соревнованиях», — отметила руководитель федерации регби Наталия Самойленко.

Соревнования пройдут по следующему расписанию:

12:00 – открытие соревнований и развлекательная программа;

12:20 – начало соревновательной части;

14:00 – 14:30 – награждение команд.

На открытие соревнований приглашены первые лица города. Каждый желающий может поболеть за свою команду или впервые увидеть, как играют в регби.

Напомним, 28 апреля в рамках IV тура городской Регбийной школьной лиги прошли первые официальные игры на новом регбийном стадионе им. 200-летия Севастополя.

Дмитрий Островский