В Севастополе только начали разрабатывать проект городской электрички

Но есть уже прогноз по количеству перевозимых пассажиров

Проект севастопольской городской электрички прошел согласование. Об этом в ходе отчета на сессии Заксобрания 12 мая сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

«Согласована концепция организации проекта городской электрички. Она предусматривает организацию 12 остановочных пунктов железнодорожного транспорта по сообщению Камышовая бухта – 5 км Балаклавского шоссе – Первое отделение Золотой балки – Сапунгорский – Инкерман – Жидилова – Севастополь пассажирский», – проинформировал главный транспортник города.

На данный момент, по его словам, идет разработка проекта нового объекта.

Согласно его презентации, по указанному маршруту должны курсировать девять поездов при интервале движения 15 минут между станциями Севастополь пассажирский и Камышовая бухта и 40 минут на участке между станциями Разъезд Сапунгорский и «Золотая балка».

Ставится цель перевозки 6,4 млн пассажиров в год.

Напомним, ранее сообщалось, что запустить городскую электричку в Севастополе планируют уже к туристическому сезону 2023 года.

Ольга Сурикова