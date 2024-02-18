Звезда «Слова пацана» Кологривый сыграет Жириновского в байопике о легендарном политике

Актер Никита Кологривый сыграет молодого Владимира Жириновского в биографическом фильме об экс-лидере ЛДПР, об этом он заявил на встрече с нынешним лидером партии Леонидом Слуцким.

«Все гадают, сыграю ли я роль замечательного человека — Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу — я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране», — отметил Кологривый.

Кологривый сыграл роль Кащея в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» — лидера одной из группировок и одного из главных антагонистов.

В разговоре с журналистами Слуцкий подтвердил, что актер сыграет Жириновского в молодости. Он добавил, что нашел Кологривого очень эмоциональным и харизматичным парнем «с правильными ценностями». «Поработаем с ним вместе, с ветеранами партии, чтобы образ Жириновского был максимально честным», — уточнил лидер ЛДПР.

Дарья Тимофеева