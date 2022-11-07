В военкоматах Севастополя закрыли списки мобилизованных

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев де-факто сообщил о завершении в городе частичной мобилизации.

«В конце прошлой недели получили от военкоматов информацию о зачислении всех, кого мы дополнительно добавляли в добровольцы, дополнительно мобилизованных. И большая часть информации о зачислении в воинские части уже есть», — отметил губернатор в ходе аппаратного совещания.

Он добавил, что сегодня на заседании правительства должна быть подсчитана сумма, необходимая для социальных выплат военнослужащим и их семьям.

Напомним, заксобрание Севастополя в первом чтении принят закон о социальной поддержке участников специальной военной операции, членов их семей и членов семей погибших участников специальной военной операции.

Ольга Сурикова