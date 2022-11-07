С ковидом и ОРВИ в Севастополе все хорошо

В Севастополе стабильно снижаются показатели распространения ковида, а также респираторных вирусных инфекций. Такая информация сегодня была озвучена на заседании правительства Севастополя.

«Госпитализировано (за прошедшую неделю – ред.) всего 35 человек, заболело 171. Темпы прироста все на нижнем уровне, коэффициент распространения 0,73. Ни одного человека на искусственной вентиляции легких. Нет индикаторов, которые бы позволяли ожидать рост заражения: ни в стране, ни в Москве нет роста, значит, и у нас его не будет», — отметил вице-губернатор Александр Кулагин.

Также наблюдается снижение заражения респираторными вирусными инфекциям, эпидемический порог не превышен. Проводится вакцинация против гриппа – уже вакцинировано 50% от запланированного числа.

Кулагин добавил, что в город поступила назальная вакцина от ковида, которую можно сделать одновременно с вакциной от гриппа.

Напомним, что в марте текущего года Роспотребнадзор отметил практически все ковидные ограничения.

Дарья Тимофеева