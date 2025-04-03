В утреннем ДТП в Сакском районе пассажир автомобиля погиб на месте

Один человек погиб, еще трое, в том числе шестилетний ребенок, пострадали в ДТП в Сакском районе, сообщили в прокуратуре Крыма.

По предварительной информации ведомства, сегодня утром на дороге «Симферополь-Евпатория» в районе села Червоное автомобиль «Ситроен», выезжая с грунтовой дороги, столкнулся с автомобилем «Рено».

В результате ДТП пострадали водители двух автомобилей и 6-летний пассажир «Ситроена». Еще один пассажир от полученных травм скончался.

Решается вопрос о возбуждений уголовного дела.

Читайте также: Смертельное ДТП в Крыму: водитель на иномарке совершил лобовое столкновение

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: прокуратура Крыма