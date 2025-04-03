Жители СТ «Сапун-гора» просят изменить график движения автобуса №11А под школьное расписание

Жители СТ «Сапун-гора», ИЖС «Благополучный» и соседних ИЖС и СТ, дети которых ходят в ОШ №11, обратились к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву с просьбой рассмотреть возможность изменения графика движения автобуса №11 в зависимости от окончания уроков младшеклассников.

Родители обратили внимание на то, что автобус №11 — это единственный маршрут общественного транспорта, на котором дети, проживающие в вышеназванных СТ, могут самостоятельно доехать до школы.

Уроки в начальных классах заканчиваются в 11-45 и 12-45. Автобус ходит по расписанию в 12:45 и 14:00. Соответственно, дети каждый день вынуждены ждать на улице почти час, чтобы уехать домой.

В связи с этим, они просят главу города оказать содействие в решении вопроса пересмотра расписания движения маршрута 11А на время удобное для детей.

С аналогичной просьбой, как уже сообщал «Севкор», обращались жители Казачьей бухты, чьи дети учатся в школе «Экотех» и перестали успевать на занятия из-за изменившегося расписания автобуса №195.

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Ольга Сурикова