Путин повысил зарплаты губернаторов

С 2026 года губернаторы в России начнут получать столько же, сколько вице-премьеры правительства.

Вырастут от этого доходы губернаторов или, напротив, сократятся — неизвестно: с 2023 года и до конца специальной военной операции их декларации о доходах и расходах не публикуются. В дальнейшем декларации о доходах будут публиковаться в обобщенном и обезличенном виде. Так что вряд ли удастся узнать, сколько за год заработал тот или иной губернатор.

Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Управлению делами президента РФ поручено осуществлять выплату зарплат губернаторам за счет предусмотренных на это средств федерального бюджета, а правительству РФ — обеспечить финансирование.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба президента России