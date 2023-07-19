В Украине передумали брать ответственность за подрыв полигона в Крыму

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии украинскому изданию «Суспильне» также назвал цитату главы разведки Украины Кирилла Буданова фейком и добавил, что все официальные аккаунты ГУР есть на сайте.

Комментарий Буданова об «успешной операции», проведенной его ведомством совместно с ВСУ в Крыму, появился в телеграм-канале его имени (его также процитировало украинское издание «Страна», сейчас это сообщение удалено). Однако доказательств того, что этот телеграм-канал ведется самим Будановым, нет.

Буданов, как правило, не дает публичных комментариев в соцсетях — обычно его цитирует аккаунт Главного управления разведки Украины. Однако на данный момент ни ГУР, ни власти Украины публично не комментировали пожар на полигоне в Крыму и не делали официальных заявлений.

Дарья Тимофеева

Фото: ria.ru