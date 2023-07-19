Украина взяла ответственность за подрыв полигона в Кировском районе

Военная разведка Украины взяла на себя ответственность за пожар на складе боеприпасов в Крыму.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, атака стала результатом совместной работы ГУР и ВСУ. Буданова цитирует украинское издание «Страна». Также он поблагодарил местных жителей за предоставление информации.

Напомним, сегодня ночью стало известно о пожаре на полигоне в Кировском районе, началась детонация снарядов.

В связи с ЧП власти закрыли участок трассы «Таврида» с 118 км по 130 км.

При движении со стороны Симферополя по трассе «Таврида» в районе с. Льговское необходимо свернуть с трассы на старую дорогу.

Выезд на «Тавриду» возможен через пгт Первомайское или г. Феодосию. Маршрут движения в обратном направлении аналогичный, либо по дороге Феодосия – Белогорск.

Дарья Тимофеева

Фото: НТВ