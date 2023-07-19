Стало известно, где в Севастополе можно готовить на мангале

Севприроднадзор опубликовал проект приказа «Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств».
Этим документом запрещается проезд автотранспорта, разжигание костров и готовка на мангалах во всех севастопольских лесах.
Однако разрешается готовить на мангалах в:
✅ Урочище «Торопова Дача»
✅ Урочище «Аязьма»
✅ Урочище «Турецкая поляна»
Напомним, правительство Севастополя ввело особый противопожарный режим, который запрещает готовить еду на мангалах даже в частных домах, если там нет специально подготовленных мест. Об этом рассказал директор департамента общественной безопасности Михаил Савчин сегодня, 10 июля, на заседании городского правительства.
Запрет вводится с 15 июля и не касается предприятий общественного питания.